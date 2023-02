21° SERIE A | LIVE HELLAS VERONA-LAZIO

Provedel 7 – Un gol preso da Ngonge su cui non può nulla, un paio di buone parate e un miracolo su Doig che salva il risultato. Gioca tanti palloni lunghi, spesso imprecisi ma è l’ultimo dei problemi al Bentegodi.

Marusic 6,5 – Ha il cliente più scomodo del match con Doig che è pericoloso e fortunatamente anche confusionario in alcune scelte. Il montenegrino ingaggia un bel duello in entrambe le fasi.

Casale 6 – Nel primo tempo è pulito e lineare, apre la ripresa con Ngonge che gli sfila davanti per il pareggio. Fra i pochi che sembra metterci quella voglia per arrivare ai tre punti.

Romagnoli 6 – Lasagna lo porta in giro per il campo ma il vero duello è con l’arbitro Ayroldi che gli fischia contro ogni minimo contatto per poi lasciare correre quando è lui a subire i falli. Serviva maggiore lucidità soprattutto nella ripresa quando l’Hellas diventa pericoloso.

Hysaj 6 – Alterna letture sbagliate a belle iniziative come quella con cui manda in porta Pedro che spreca. Nella ripresa spinge di più ma con meno precisione anche perchè davanti la squadra sale male.

Milinkovic 6,5 – Non fa una partita spettacolare ma dà la sensazione di essere l’unico a crederci fin dal primo minuto. Sgomita con la difesa avversaria, sfiora il palo su punizione e prova a mandare in porta i compagni. Prendersi sulle spalle una squadra che rema dalla parte opposta è impossibile.

Cataldi 5 – Prima mezzora con tanti appoggi sbagliati a causa del pressing dei gialloblù, esce sul finire del primo tempo confezionando l’assist per Pedro. Torna in campo con lo stesso copione del primo ma senza il finale. Perde due volte il pallone contro Tameze e nasce il fallo del pareggio.

Dal 59′ Vecino 5,5 – Entra ma nessuno se ne accorge. Si mette in regia ma non avvia mai una azione, anche in fase di interdizione si vede poco e male.

Luis Alberto 5 – Desaparecido per novanta minuti conditi da punizioni ed angoli regalati tutti all’Hellas Verona. Serviva la rabbia vista al momento dei cambi nelle partite scorse.

Pedro 5,5 – Il gol è una perla di rara bellezza, purtroppo è l’unica luce di una serata nerissima per lo spagnolo. Una infinità di palloni perdi, uno poteva costare caro nel primo tempo.

Immobile 5,5 – Un mancino che sfiora il palo davanti Montipò e un tentativo ribattuto da un difensore. Lotte, ci prova ma perde anche tanti palloni spalle alla porta. Occorre ritrovare in fretta il migliore Ciro.

Dal 68′ Felipe Anderson 6 – Dà vivacità e qualità alla manovra offensiva, svaria per tutto il fronte ma la squadra non lo segue.

Zaccagni 5,5 – Fa ammonire Duda e Magnani, giallo che poi si prende per un fallo sull’ungherese. Tanto fumo e poco arrosto per l’ex di giornata che sognava un epilogo migliore.

All. Sarri 5 – Si può pareggiare a Verona ma non in questo modo dove alla fine l’1-1 sta stretto ai padroni di casa. La Lazio gioca male e non mette mai quella sana dose di cattiveria per raggiungere i tre punti. A questo si unisce la questione cambi, farne solo due in una squadra che non gira è decisamente strano.

