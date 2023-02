CdS | Vertice Lotito-Kezman, nessuna apertura sul rinnovo di Milinkovic

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro annunciato tra Lotito e Kezman si è svolto attraverso una conference call. Non si è arrivati ad una svolta sul rinnovo perché continuano a non esserci i presupposti per intavolare una trattativa. Lotito ha spinto di nuovo per ottenere un’apertura, non ha trovato spiragli. L’agente di Milinkovic ha ribadito la volontà del giocatore di tentare una nuova esperienza e di volerlo fare senza lasciare la Lazio a parametro zero. E per far sì che questo accada è necessario stabilire una strategia d’uscita in vista del mercato estivo, è l’ultima finestra disponibile per arrivare ad una cessione “concordata”.

