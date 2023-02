Hellas-Lazio, Ngonge nel post partita: “La Lazio non è semplice da battere, ha capito che il Verona in questo stadio dà tutto”

Al termine del pareggio amaro contro l’Hellas Verona, è intervenuto Ngonge ai microfoni di DAZN, premiamo MVP per il gol a inizio ripresa che è valso il pareggio: “Sono molto felice per il gol. E’ un bel momento per essere premiato MVP all’esordio da titolare in questo nuovo stadio. Primo marcatore belga in Serie A? E’ bello segnare con il Verona, specialmente in questa partita. E’ un’emozione. Ho saputo di partire titolare due giorni fa, ero contento e mi sono fatto trovare pronto. La Serie A è più fisica del campionato olandese e belga. L’allenamento è molto tosto, ma ciò mi ha aiutato a essere pronto. La Lazio non è un club facile da battere, ha capito che il Verona in questo stadio dà tutto. E’ un buon punto, ogni punto è importante per restare in Serie A.”

