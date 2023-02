Hellas-Lazio, Zaffaroni: “Abbiamo avuto una bella reazione, non ci siamo accontentati”

Al termine del match tra Hellas e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni:

“Questo punto ha un valore grandissimo, abbiamo giocato contro una grande squadra e fatto una prestazione di alto livello sotto tutti i punti di vista. Loro fanno del possesso palla e del palleggio una loro grande arma, dovevamo essere agonisticamente al 100%. A inizio secondo tempo abbiamo avuto una bella reazione creando i presupposti anche per il secondo gol, non è arrivato ma i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo entrati in campo con una grande determinazione, non ci siamo accontentati e abbiamo preso anche un palo clamoroso. Dal punto di vista caratteriale abbiamo dimostrato che non ci siamo abbattuti e abbiamo trovato subito la reazione dopo lo svantaggio. E’ stata una serata positiva, dobbiamo fare così. Ngonge ha fatto una prestazione di alto livello, ha delle qualità e grandi margini di miglioramento. Il percorso è ancora lungo e il margine di errore è sottilissimo, non dobbiamo mollare e continuare su questa strada appena intrapresa.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: