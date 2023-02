Hellas Verona-Lazio: le probabili formazioni

Il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di New Sound Level. In merito al Flaminio come ipotetico stadio della società biancoceleste, ha dichiarato: “Per quanto riguarda Pietralata leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso, il Flaminio ha comunque un destino sportivo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: