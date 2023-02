Il Tempo | Allarme Lazio, preoccupano le condizioni in attacco

Immobile torna titolare anche in campionato, al Verona dieci gol in carriera È la stagione di A con meno presenze, vuole una vera ripartenza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro non aveva mai vissuto una stagione simile, è al minimo storico di presenze (15) e minuti giocati (1032) in Serie A dopo le prime 20 giornate. Ma è nato e rinato mille volte. Il 20 febbraio compirà 33 anni, vuole far vedere che è sempre lo stesso collezionatore di gol. Ha un gruzzolo rispettabilissimo: totale di 189 reti in serie A, 190 complessive con la Lazio. I 189 colpi in campionato lo hanno avvicinato a Kurt Roland Hamrin (190 gol in A), occupa l’ottava posizione della classifica all time. La scalata di Ciro s’è interrotta dopo il gol rifi lato al Lecce, può ricominciare da Verona, squadra a cui ha segnato dieci gol in 11 partite.

