Lazio, con il pareggio contro l’Hellas ora sono 17 i punti persi da una situazione di vantaggio

La Lazio non riesce più a vincere dopo aver subito gol. Tolte le gare a inizio campionato contro Bologna e Inter, ogni volta che subisce gol la squadra di Sarri non riesce mai a rimontare. Con i due punti persi oggi si arriva a quota 17 punti persi da una situazione iniziale di vantaggio. Non solo, il gol di Ngonge a inizio secondo tempo va ad aggiungersi a tutti gli altri subiti nei primi 15 minuti della ripresa. Nello specifico, i gol subiti a inizio secondo tempo sono un terzo dei totali. Anche mister Sarri ha riconosciuto questo problema, come ha specificato nel post partita di DAZN, sottolineando che ne hanno preso atto ma che è comunque molto difficile cambiare questa mentalità.

