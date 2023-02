Verona-Lazio, Cancellieri nel pre: “Loro un gruppo unito. Partita complicata”

Alle 18.30 Hellas Verona e Lazio scendono in campo al Bentegodi per affrontarsi in un match importante per le due squadre: i padroni di casa per trovare continuitá nella difficile corsa alla salvezza, i biancocelesti per continuare da protagonisti la lotta per un posto in Champions League. L’ex del match Cancellieri ha presentato cosí la sfida ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Ci aspetta una partita complicata contro una squadra che è in ripresa dopo un inizio non semplice. Conosco bene l’Hellas Verona, è un gruppo unito: per questo sono sicuro che faranno una seconda parte di stagione molto importante.

La vittoria di oggi sarebbe fondamentale per mantenerci in piena zona Champions. Arriviamo qui con tanta fiducia e concentrazione perché è una sfida che abbiamo preparato bene”.

