Verona-Lazio, Zaccagni: “Volevamo e dovevamo vincerla, recupereremo” – FOTO

“Era un giorno speciale per me, nello stadio e nella città dove sono cresciuto. Speravo in un ritorno diverso a Verona invece torniamo a Roma con il rammarico per aver perso punti e per aver frenato la corsa. Ma sappiamo che sarà una maratona“, così il difensore laziale Nicolò Casale ha commentato con un post Instagram il pari per 1-1 rimediato al Bentegodi: uno scivolone per i biancocelesti che hanno intenzione di archiviare presto, per restare protagonisti nella lotta al quarto posto.

