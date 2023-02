Buon compleanno, Ousmane Dabo: l’ex Lazio festeggia 46 anni

Nato a Laval, in Francia, l’8 febbraio del 1977 spegne oggi 46 candeline Ousmane Dabo. Il centrocampista francese è arrivato nella Capitale nel 2003 e nell’estate seguente viene riscattato dal club: la sua prima esperienza in biancoceleste dura tre stagioni in cui colleziona 96 presenze (79 in campionato, 10 nelle coppe nazionali e 7 nelle competizioni europee) e 3 reti (tutte in campionato). Nel luglio del 2006 è passato al Manchester City in seguito alla scadenza del suo contratto con la Lazio, ma nella sessione del mercato invernale di gennaio 2008 ritorna a Roma. Il 15 maggio 2010 gioca l’ultima partita in biancoceleste, dopo aver preso la decisione di chiudere la carriera in Francia.

Con la maglia laziale ha vinto 2 Coppe Italia (2003/2004 e 2008/2009) e una Supercoppa Italiana nel 2009. Buon compleanno, Dabo!

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: