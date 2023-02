La Lazio Women U17 batte il Frosinone e passa alla fase successiva del campionato nazionale

In Turchia è stata posticipata di dieci la giorni la chiusura del calciomercato invernale, chiaramente in virtù della tragedia che sta colpendo lo stato, in questo momento alle prese con le tantissime vittime a causa del terremoto di pochi giorni fa. Concentrazione quindi sui soccorsi, con il calciomercato appunto posticipato di poco più di una settimana, con una proroga arrivata grazie alla FIFA: “In conformità con il regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, vincolante anche a livello nazionale; Il secondo periodo di trasferimento e tesseramento della stagione calcistica 2022-2023 per i calciatori professionisti è stato fissato tra il 12 gennaio 2023 e l’8 febbraio 2023, con un massimo di 28 giorni“. Chissà che questa possa essere una soluzione ulteriore per cercare di cedere Fares, con Hatayspor e Alanyaspor sulle tracce dell’esterno ex Spal.

