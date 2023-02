Lazio, i precedenti con l’arbitro Orsato: il bilancio dei 46 incontri è a favore dei biancocelesti

Archiviato il doppio pareggio contro Fiorentina ed Hellas Verona negli ultimi due incontri di campionato, la Lazio sabato sera tornerà a giocare in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica. Per il match contro la squadra di Gasperini, la designazione arbitrale ha scelto Daniele Orsato, della sezione di Schio, come direttore di gara.

L’arbitro Orsato ha diretto per ben 46 volte la Lazio e, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio sorride proprio alla Prima Squadra della Capitale: 20 sono state le vittorie, 15 i pareggi e 11 le sconfitte. L’ultimo precedente con i biancocelesti per il fischietto di Schio risale al derby del 6 novembre, vinto per 0-1 grazie al gol di Felipe Anderson. Sarà il quarto incrocio tra Lazio ed Atalanta diretto da Orsato, tra casa e trasferta: un pari e due vittorie nerazzurre il bilancio.

