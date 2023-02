CdS | Lazio meno pericolosa. Sarri cerca la soluzione

Da quando Ciro si è infortunato e ancora non è tornato al top, le vie di tiro della Lazio non sono più infinite. Nelle ultime tre partite sono stati solo 4 i tiri nello specchio (in totale). Come sottolinea il Corriere dello Sport, questa tendenza al ribasso è presente da inizio 2023. Sui numeri pesa il poker al Milan, ma le vittorie ottenute nel nuovo anno sono solo due. Gli infortuni di Immobile hanno limitato l’offensività della Lazio, che ora si trova al quarto posto in classifica per gol segnati (37 come il Milan). Nella classifica degli expected goals (probabilità che un’opportunità possa diventare gol), invece, è a metà classifica (nona).

Si spera che sia solo un periodo di appannamento perché non riguarda solo gli uomini-gol, ma anche gli uomini-assist: non solo Ciro è in flessione, anche Luis Alberto e Milinkovic. Sarri non crede alle flessioni fisiche, ripete che i dati registrati sono favorevoli e le statistiche della Lega Serie A gli danno ragione: la Lazio è prima per km percorsi, per distanza media corsa e per distanza media scatto. Dunque la corsa c’è, la lucidità meno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: