Coppa Italia, ultimi 10 anni: nel 74% dei casi avanza la squadra che gioca in casa. Primato assoluto Juventus, segue la Lazio. Roma la peggiore in gara secca

9 febbraio 2023 – Cancellare l’ultimo mese e ottenere la prima vittoria interna del 2023. Il Milan di Stefano Pioli apre il programma della 22^ giornata con l’intento di ritrovare un successo che manca dallo scorso 4 gennaio in casa della Salernitana. A San Siro però arriva il Torino capace di battere due volte in stagione i rossoneri. Nonostante i precedenti, quote da riscatto per i campioni d’Italia, dati vincenti a 1,83 su William Hill, contro il 4,60 del tris granata. Nel mezzo il pari visto a 3,50. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-0 – come nell’ultimo precedente milanese in Serie A – a 6, seguito dall’1-1 proposto a 6,50.

Sfida dal sapore di Champions League sabato sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Atalanta, in lotta per un posto tra le prime quattro. Dopo la vittoria dell’andata è avanti la doppietta biancoceleste, a 2,35, si gioca a 3 il colpo bergamasco con il pareggio, come nell’ultima a Roma, proposto a 3,30. Sarri si affida a Ciro Immobile, a caccia del primo gol dopo l’infortunio visto a 2,60 contro il 3 di Ademola Lookman, capocannoniere della Dea.

Quota rasoterra invece per il Napoli, a caccia della sesta vittoria consecutiva contro il fanalino di coda Cremonese. Nel più classico dei testacoda, gli uomini di Spalletti vogliono vendicarsi dell’eliminazione in Coppa Italia e vedono il successo a 1,16 contro il 15 del primo acuto in Serie A dei grigiorossi. Alto anche il pari fissato a 7,50. Occhi puntati sul solito Victor Osimhen, già a 7 reti nel 2023: un altro acuto del nigeriano vale 1,53 volte la posta.

Cerca continuità la Juventus dopo i due successi in pochi giorni contro Lazio e Salernitana. Bianconeri favoriti allo Stadium, a 1,83 contro il 4,33 della Fiorentina a caccia di un colpo che contro la Vecchia Signora manca dal dicembre 2020. Fissato invece a 3,50 il segno «X» come all’andata. Allegri a Salerno ha ritrovato Vlahovic: offerta a 8 una doppietta dell’ex. Non vuole fermarsi anche l’Inter di Inzaghi, reduce da tre successi consecutivi coppa compresa, e avanti a 1,42 contro l’8 del primo successo interno stagionale della Sampdoria. William Hill quota a 4,33 il pari, esito dell’ultimo precedente al “Ferraris”, giocato a settembre 2021.Sfida giallorossa al “Via del Mare” tra Lecce e Roma: la tradizione – 4 vittorie negli ultimi scontri diretti – e la classifica premiano gli uomini di Mourinho, a 1,95 contro il 4,20 del Lecce, già capace di regolare in casa a inizio anno l’altra romana, la Lazio. Sfida chiave in ottica salvezza tra un ritrovato Verona (1,83) e Salernitana (4,50), mentre cerca punti importanti anche lo Spezia (3,60) in casa dell’Empoli (2,05) che ha conosciuto all’Olimpico la prima sconfitta del 2023. L’Udinese (2) vuole ritrovare un successo casalingo che manca addirittura da settembre, contro un Sassuolo (3,60) a caccia del tris di vittorie, mentre nella sfida tra due ex compagni come Motta e Palladino, avanti il Bologna (2,15) contro il Monza (3,40), unica imbattuta del 2023 in Serie A.

