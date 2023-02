FORMELLO – Differenziato per Cataldi, Pedro gestisce le energie

Prosegue a Formello la preparazione del gruppo biancoceleste in vista del prossimo match di campionato: sabato sera è infatti in programma all’Olimpico lo scontro diretto con Gasperini, con le due squadre in piena corsa per un posto in Champions League. Oltre all’assenza di Radu, da segnalare il lavoro differenziato svolto da Danilo Cataldi, a fine seduta impegnato in una corsa con scarpe da ginnastica. Solo lavoro atletico e tattico invece per Pedro, che ha saltato la partitella e le prove sulle palle inattive. Verso il match con l’Atalanta, da capire se Lazzari potrà tornare dal primo minuto dopo l’esclusione di Verona. In mezzo al campo vanno verso la conferma Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In avanti pronto il ritorno dal primo minuto di Felipe Anderson, che con ogni probabilitá affiancherá Immobile e Zaccagni.

