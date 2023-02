GdS | Pedro torna al gol e porta punti: la Lazio spinge per il rinnovo

A Verona Pedro ha realizzato la sua quinta rete stagionale ed è stata una perla di rara bellezza. Spesso segna partendo dalla panchina, lunedì invece è stato il suo primo gol da titolare. E’ arrivato a quota 15 gol in maglia biancoceleste e ben 14 hanno portato punti alla Lazio: l’unico che fa eccezione è stato quello contro il Napoli lo scorso anno. Menzione speciale per il gol del derby la stagione passata, quando la partita finì per 3-2, solo un mese dopo essere approdato alla Lazio proprio dalla Roma.

E’ stato Sarri a volere Pedro alla Lazio, lo aveva già allenato al Chelsea nel 2018-19. Si incastra benissimo nel tridente del mister e sabato, con il ritorno da titolare di Felipe Anderson, potrebbe di nuovo tornare a destra per far rifiatare Zaccagni, oppure entrare a partita in corso e diventare il primo cambio per l’attacco.

La Lazio non può farne a meno e proprio per questo ha intenzione di rinnovargli il contratto, che scade a giugno. In estate Pedro compirà 36 anni, ma ciò non lo ferma e Lotito è a lavoro per prolungargli il contratto di un anno.

Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: