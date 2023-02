Il Tempo | Sarri si gode il Pedro ritrovato

Non è una novità che serva un vice Immobile. Lo stesso attaccante lo aveva richiesto in estate, ma la società non lo ha ancora accontentato perché starebbe lavorando a un grande colpo da mettere a segno nel calciomercato estivo. Ad occuparsi dell’operazione ci sarebbe Tare, ma Sarri dovrà dare il suo benestare e soprattutto dovrà decidere se rimanere alla guida della Lazio qualora il ds rinnovasse per altri tre anni. Come scrive Il Messaggero, infatti, tra i due non c’è proprio feeling e proprio l’allenatore un anno fa aveva indicato come sostituto dell’albanese Cristiano Giuntoli, attuale dirigente del Napoli. Giuntoli, infatti, sarebbe in grado di capire il suo gioco e di accontentarlo con i profili adatti a ciò che cerca.

