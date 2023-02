Acerbi, il difensore dell’Inter torna a parlare di Lazio: “Se fossi rimasto avrei giocato”

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di Lazio esprimendosi in merito ad una sua eventuale permanenza in biancoceleste nel caso in cui non fosse andato via.

Queste le sue parole:

“Ho sempre voglia di migliorarmi,. Altrimenti dalle difficoltà non sarei venuto fuori: sono arrivato qui dopo i fischi alla Lazio e gli insulti social degli interisti per quell’errore in Lazio-Milan. Sono rimasto muto, ho pedalato.E se fossi ancora a Roma, avrei giocato anche lì”.

