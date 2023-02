CdS | Lazio-Atalanta, duello infinito

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lazio e Atalanta con un percorso parallelo dal 2016/17 dove si sono inseguite, rincorse e superate. Ora però devono entrare tra le prima quattro. Domani sarà uno spareggio Champions tra Sarri e Gasperini: da sette anni quasi gli stessi punti in A (450 contro 454) e precedenti pari tra i due club. La Lazio è quarta con 7 punti in più rispetto alla passata stagione, quando alla ventunesima arrancava al sesto posto (ex aequo con Roma e Fiorentina) a meno 9 da Gasperini, in zona Champions. Sarri ha anche incassato 22 gol in meno (17 contro 39) e il rendimento della difesa equivale a una garanzia di lungo termine.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: