Il Messaggero | All’Olimpico l’Atalanta esce imbattuta da sei stagioni. Venduti 6 mila biglietti

Come riportato da Il Messaggero, la corsa Champions passerà per un avversario come l’Atalanta, negli ultimi anni sempre indigesta all’Olimpico. Senza considerare la finale di Coppa Italia nel 2019 (sulla carta fuori casa) i biancocelesti non battono la Dea nella Capitale da sei anni. Da lì tre pareggi e due sconfitte con soli 6 gol segnati e 11 subiti, senza dimenticare lo 0-0 della passata stagione nonostante le nove assenze dei bergamaschi.



Foto Fraioli

Il tecnico però ha in mente un paio di modi per sbrogliare la situazione. Uno è Immobile, in crescita e pronto a sbloccarsi dopo cinque partite a secco. L’altro è Milinkovic. Entrambi furono i protagonisti dell’ultima vittoria contro l’Atalanta all’Olimpico il 15 gennaio 2017, ecco perché il Comandante gli chiede il bis, e non sarebbe neanche una novità per il Sergente. Ben 5 dei 64 gol che lo rendono il centrocampista più prolifico del club li ha segnati proprio all’Atalanta, sua vittima preferita assieme all’Inter.

Per il progetto “Insieme vinciamo il dolore” la prima squadra indosserà anche una maglia apposita nel riscaldamento con l’Atalanta, match per il quale finora sono stati venduti circa 6 mila tagliandi.

