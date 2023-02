Il Tempo | Luca Pellegrini chiede spazio. La Lazio si aspetta domani un Olimpico da 40 mila tifosi

Come riportato da Il Tempo, Luca Pellegrini spera di ritagliarsi una piccola porzione di match nell’incontro di domani sera contro l’Atalanta. Con l’approdo dell’ex Eintracht, Sarri ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i terzini: Lazzari dovrebbe tornare dal primo minuto sulla destra, con Marusic sulla corsia opposta. Hysaj e Pellegrini pronti a dargli il cambio a partita in corso. Per questo scontro Champions la società si aspetta un Olimpico da almeno 40 mila spettatori, come confermato ieri dal responsabile marketing, Marco Canigiani.



Foto Fraioli

Intanto oggi, alle ore 17:45, su Rai Gulp e RaiPlay, andrà in onda la puntata del programma di Rai Kids dedicato al calcio giovanile. Protagonista della nuova puntata di «Offside Racism» sarà Maksym Lekhiv, fuggito dall’Ucraina dopo l’invasione del suo paese da parte della Russia. Dopo aver lasciato tutto per venire in Italia, a Roma, ha superato il provino nel vivaio biancoceleste ed è stato scelto per giocare nell’Under 17.

