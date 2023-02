La Repubblica | Luis Alberto: “Alla Lazio devo quasi tutto”. Aperto ballottaggio tra Vecino e Cataldi

Come riportato da La Repubblica, Luis Alberto ha rilasciato ieri un’intervista sul canale Twitch del giornalista spagnolo Benni Arroyo, ribadendo la sua posizione riguardo le passate voci di mercato: «Non voglio chiudere male con la Lazio. Ho un grande rapporto con il presidente, con il direttore e con il mister. Alla Lazio devo quasi tutto, il club e i tifosi mi vogliono bene e sarebbe stupido lasciarsi male. Fino all’ultimo giorno darò tutto per la Lazio, cercando di portarla in Champions».

Nella mattinata di ieri la delegazione della Lazio che è stata ricevuta dal Papa, un incontro per dare il via al progetto “Insieme vinciamo il dolore”, un’iniziativa a sostegno delle persone affette da malattie reumatologhe. Nel pomeriggio a Formello, Sarri ha provato Vecino in cabina di regia. Aperto quindi il ballottaggio con Cataldi non al meglio ma che oggi comunque tornerà ad allenarsi.

