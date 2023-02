Lazio-Atalanta, i convocati di Gasperini: due recuperi per i bergamaschi

ROMA – Il big-match della 22^ giornata di Serie A si gioca allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Atalanta, due squadre a caccia della qualificazione alla prossima Champions League. Una lotta che vede prevalere attualmente i biancocelesti, a +1 sui nerazzurri. Gli uomini di Maurizio Sarri sono avanti anche nelle quote dei betting analyst di William Hill, che vedono favorito il segno «1» a 2,37 contro il 3 del colpo bergamasco che manca dal settembre 2022. Sale invece a 3,30 il pari ,come nel precedente di gennaio 2023. Nonostante le ultime due partite abbiano visto prevalere l’Under 2.5, per la sfida di sabato sera in pole c’è l’Over 2.5, a 1,80, su un match con meno di tre reti offerto a 1,90.

Sarri spera nel ritorno al gol di Ciro Immobile, fermo alla rete di Lecce e mai a segno in casa nel 2023: il timbro del capitano laziale si gioca 2,60, quota che sale a 5 nel caso sia lui a chiudere le marcature del match. Gasperini invece punta su Ademola Lookman, vice-capocannoniere del campionato con 12 centri. Un nuovo gol del nigeriano, già a segno 5 volte nel 2023, vale 3,10 volte la posta

