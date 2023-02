Lazio-Atalanta, Zauri: “Sarri ha un profilo basso ma alla squadra dirá altro”

Domani sera Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico in uno scontro diretto per la lotta ad un posto in Champions League. Ai microfoni di TMW Radio il doppio ex Luciano Zauri ha parlato così del match:

Lazio-Atalanta, Sarri continua a tenere fuori la squadra dalla lotta Champions:

“Un conto è quello che dici alla stampa, un conto quello che dici alla squadra. Per me lui, insieme alla squadra, hanno l’ambizione massima. Guai a dire alla squadra che stiamo facendo il massimo, la Lazio ha fatto un girone d’andata interessante, hanno un’idea di quello che possono fare. La Champions è lì e se la possono giocare. E’ un profilo basso ma ha grandi ambizioni e alla squadra dirà altro“.



Prendendo i due allenatori, in questi anni chi è cresciuto di più?

“Ho affrontato Gasperini anche da calciatore e quello che proponeva allora col Genoa è molto simile a quello che propone oggi con l’Atalanta. Il calcio di Gasp è sempre lo stesso, così come Sarri. Il percorso fatto dall’Empoli ad oggi è quello di una squadra con grande palleggio. Sono filosofie diverse ma che stanno funzionando ancora“.

Luis Alberto ha criticato il calcio italiano:

“I giocatori a volte parlano anche a vanvera, non si rendono conto di quello che dicono. E’ vero, un giocatore devi anche ascoltarlo in certi casi. Credo che il calcio italiano abbia fatto un passo indietro a livello qualitativo“.

