Sabato sera arriva l’Atalanta: i numeri dei protagonisti biancocelesti nelle sfide con i bergamaschi

Sabato alle 20.45 Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico in uno scontro diretto importante per la corsa ad un posto in Champions League. Tutt’altro che brillante l’ultimo impegno in campionato delle due squadre: da una parte una Lazio spenta che sul campo dell’Hellas Verona non riesce ad agganciare il terzo posto, dall’altra un’Atalanta che in inferiorità numerica è uscita sconfitta dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo lo splendido successo arrivato a Bergamo durante il girone d’andata, in cui i biancocelesti offrirono una delle migliori prestazioni dell’intera era Sarri, la Lazio è chiamata sabato sera a cercare con forza i tre punti: giocare tra le mura amiche costituirà sicuramente un’occasione in più per far bene, cercando di farsi largo in una lotta al quarto posto che al momento vede coinvolte Lazio, Inter, Roma, Atalanta e Milan. Avvicinandoci alla sfida contro gli uomini di Gasperini, andiamo a vedere i numeri della rosa della Lazio nelle sfide contro i bergamaschi in questi ultimi anni.

Iniziando dal pacchetto difensivo, solo un assist per Lazzari nella sconfitta di Bergamo arrivata alla ripresa della Serie A dopo il Coronavirus, nella rimonta subita dalla Lazio per 3-2. Un gol e un assist invece per Adam Marusic, autore di una splendida rete realizzata da fuori area nel successo esterno a gennaio del 2021. Passando invece al centrocampo, un assist per Danilo Cataldi nell’uno a uno arrivato nel 2015. Per quanto concerne le due mezz’ali, un gol e due assist in dodici sfide per Luis Alberto: con lui in campo i biancocelesti hanno ottenuto in questi anni tre vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Cinque gol e due assist invece per Milinkovic-Savic, che su quindici sfide disputate ha un bilancio in perfetta parità, con cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte: indelebile chiaramente il colpo di testa che sbloccò la finale di Coppa Italia nel 2019, poi vinta 2-0 dai biancocelesti.

Passando al tridente offensivo che presumibilmente scenderà in campo, una rete e tre assist il bilancio di Felipe Anderson in undici gare, due reti e un assist per Zaccagni contro i nerazzurri, tenendo conto sia dell’esperienza romana che di quella veronese. Chiudiamo ovviamente con Ciro Immobile, che in diciassette scontri ha messo a referto cinque gol e quattro assist, con sette vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte complessive: da ricordare la doppietta su calcio di rigore arrivata nella rimonta casalinga, quando da 0-3, gli uomini di Inzaghi rimontarono tre reti agli orobici.

