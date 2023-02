SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Atalanta

Domani sera alle 20.45 si giocherà Lazio-Atalanta. Sarà una sfida importantissima sia perché la Lazio ha bisogno di recuperare i punti persi dall’inizio del 2023, sia perché non vince contro l’Atalanta a Roma da ben sei anni. Era il 15 gennaio 2017 e la vittoria arrivò grazie alle reti di Milinkovic e Immobile che rimontarono il vantaggio di Petagna.

L’ATALANTA – L’Atalanta al momento si trova ad un solo punto di distanza dalla Lazio e occupa il quinto posto in classifica. Viene da una sconfitta contro il Sassuolo, ma prima di ciò veniva da cinque risultati utili consecutivi in campionato in cui ha segnato ben 17 gol. Non si può dimenticare infatti l’8-2 contro la Salernitana del 15 gennaio. Contro la Lazio mancheranno gli squalificati Maehle e Muriel e gli infortunati Zappacosta e Palomino.

LA FORMAZIONE (3-4-3) – Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga, Hojlund, Lookman. All. Gasperini

LA STELLA – La stella dell’Atalanta è senza dubbio la sorpresa Ademola Lookman. Il 25enne ha stupito tutti con il suo rendimento e le sue reti già dall’inizio del campionato. Nonostante sia la sua prima stagione in Italia si è ambientato subito mettendo a segno 12 reti in 20 partite, più 4 assist. In Coppa Italia, poi, non è stato da meno: 2 reti in 2 partite.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente risale a Ottobre ed è stato giocato a Bergamo per la 11esima giornata del girone di andata. La partita fu una delle più belle mai viste dell’era Sarri anche se terminò solo per 0-2, con le reti di Zaccagni al 10’ minuto e di Felipe Anderson al 56’.

