Lazio-Atalanta, Zappacosta: “Vittoria importante, mancava in trasferta contro una big del campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha commentato il successo ottenuto all’olimpico conto la Lazio per 0-2.

Queste le sue parole“:

Probabilmente la migliore Atalanta della stagione per il valore dell’avversario. Una partita che può darti fiducia e contro la squadra con cui avevamo fatto la peggior partita della stagione. Oggi abbiamo pareggiato il discorso degli scontri diretti per numero di gol. Cerchiamo di fare il massimo in ogni partita. Se riuscissimo a tornare in Champions sarebbe un risultato straordinario. Hojlund? Ha dei margini di miglioramento, ma ha già tanta una forza e qualità tecniche. Oggi sono stati tutti bravissimi, compreso chi è entrato. Anche la Lazio però stava giocando bene, è stata una bellissima partita anche per questo motivo e nel primo tempo molto equilibrata”.

Questo il suo intervento ai microfoni di DAZN: “Faccio fatica a trovare un migliore in campo, abbiamo fatto una partita molto bella che ci sarà molto utile perché se vinci contro un avversario così hai la possibilità di poterti ripetere. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, una partita così non può che darti una spinta. Questo tipo di prestazioni ti dà fiducia, perchè se hai modo di fare una prestazione così contro la Lazio significa che hai possibilità di fare bene. Ora ci sono ancora troppe partite”.

