CONFERENZA Sarri: “Non siamo al massimo ma non è un segnale di resa. Immobile? Tornerà ad essere la soluzione”

Triplice fischio allo stadio Olimpico. L’Atalanta supera 2-o la Lazio, nella 22esima giornata di Serie a Tim. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha analizzato la gara: “Non siamo al massimo della condizione fisica e mentale, succede nel corso di una stagione. Stasera abbiamo affrontato un avversario in grande condizione e molto forte, ma noi siamo stati in partita fino al secondo gol. Abbiamo avuto alcune occasioni e quando pensavamo di poterli metterli in difficoltà abbiamo subito il raddoppio. Da lì in avanti ci siamo disuniti, questo è il vero aspetto negativo. Abbiamo perso una partita all’interno di un campionato, non è un segnale di resa. Dobbiamo ritrovare brillantezza in alcuni calciatori e torneremo a vincere le partite. Romagnoli nei prossimi giorni svolgerà gli esami e valuteremo. Le responsabilità del momento sicuramente sono dei calciatori e così dell’allenatore. Per cambiare la situazione servirà pazienza. Recupereremo brillantezza e torneremo a vincere le partite.

Oggi abbiamo creato alcune occasioni variando rispetto al nostro gioco, come la soluzione diretta su Milinkovic. Nel finale abbiamo scelto questa via forse troppo perdendo brillantezza. Dobbiamo ritrova per capitalizzare meglio il nostro gioco che anche stasera è stato prodotti.

Immobile potrebbe tornare a essere la soluzione per i nostri problemi, ma stiamo parlando di un calciatore che ultimamente è stato fermo per problemi fisici. È un giocatore che non è al top perché ha disputato pochi allenamenti e partite”.

