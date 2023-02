CorSera | Immobile e Zapata: duello tra bomber

Come riportato da Il Messaggero, Roland Sallai sarebbe il nuovo Immobile. In gran segreto Tare ha bloccato il giocatore del Friburgo, che poteva arrivare a gennaio: era tutto fatto, ma l’indice di liquidità ne ha stoppato lo sbarco anticipato. Lotito non se l’è sentita di rimettere ancora mano al portafoglio dopo averlo spremuto per due estati di seguito e ha rimandato il discorso. Dopo che, ironia del destino, l’attaccante 25enne era passato quasi alla fine del 2022 proprio alla procura di un noto agente molto vicino alla Lazio. Il suo procuratore ora è Lucci, lo stesso di Vecino, per cui la società si è affrettata a smentire con un comunicato alcuni normalissimi rumors d’inverno.

Se Tare firmerà il suo rinnovo triennale, sarà certamente Sallai il bomber di un nuovo ciclo. Anche se poi bisognerà chiedere a Sarri un parere tecnico-tattico ovvero se lo considera adatto al suo gio-co. Sempre che Sarri sia ancora il tecnico del prossimo anno visto che, dopo le sirene di Premier (Tottenham, Everton e West Ham) e Liga, ora arrivano anche quelle da Milano (soprat- tutto sponda rossonera) per il futuro.