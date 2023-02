Il Tempo | Sarri: «La Champions è un sogno»

Come riportato da Il Tempo, in conferenza stampa Sarri ribadisce il suo punto di vista: l’eventuale qualificazione in Champions è un sogno, non più un miracolo ma il senso, al di là del cambio di vocabolo, rimane lo stesso. Per il tecnico contano i sette punti in più rispetto all’anno scorso alla 21ª giornata e la sensazione di essere vicini alla svolta. Stasera alle 20.45 contro l’Atalanta sarà difficile riscattare un periodo negativo coinciso con l’euforia per il poker servito al Milan. Sono arrivati due pareggi stentati contro Fiorentina e Verona dopo aver assaporato la vittoria e aver subito la solita rimonta (17 punti persi da situazione di vantaggio in campionato), in mezzo la sconfitta senza sussulti a Torino contro la Juve in Coppa Italia. Tant’è, la Lazio non batte in casa l’Atalanta di Gasperini da sei anni, era il 15 gennaio del 2017.

