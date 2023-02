La Repubblica | Lazio-Atalanta: previsti circa 40 mila tifosi. Rispetto all’andata tre novità, una per reparto

Come riportato da La Repubblica, per la sfida di stasera tra Lazio e Atalanta sono previsti circa 40 mila spettatori. Si tratta di uno scontro diretto in zona Champions, dove i biancocelesti cercheranno di confermare il trend positivo della prima parte di campionato in cui erano riusciti a battere tutte le concorrenti per quei posti. Rispetto all’andata, quando la Lazio dominò a Bergamo, previste tre novità, una per reparto: Hysaj per Lazzari in difesa, Luis Alberto per Vecino a centrocampo, Immobile per Pedro in attacco. Il capitano-goleador non segna dal 4 gennaio e adesso deve ritrovare ritmo e fiducia.

