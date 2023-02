Lazio-Atalanta, il dott. Rodia sulle condizioni di Romagnoli: “Indurimento al flessore, è stato sottoposto ad un grande stress psicofisico”

Intervenuto a Lazio Style Channel nel post partita di Lazio-Atalanta, il dott. Rodia si è espresso in merito alle condizioni d Alessio Romagnoli. Il difensore, è stato costretto al cambio durante la gara per un fastidio al flessore.

Di seguito le sue parole:

"La sensazione è che durante un contrasto a centrocampo abbia avuto un'indurimento a carico del flessore della coscia sinistra. Per prudenza l'abbiamo fatto uscire. Abbiamo bisogno di 48 ore per capire il problema. Speriamo di esserci fermati in tempo, a caldo non abbiamo una diagnosi precisa, domani verrò fatta una valutazione clinica e bisognerà poi aspettare 72 ore per gli esami diagnostici. Va considerato che ha sempre giocato tutte le partite, è stato sottoposto ad un grande stress psicofisico".

