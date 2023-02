Lazio-Atalanta, Immobile punta a sbloccarsi: i numeri di Ciro contro la dea

Alle 20:45 di questa sera andrà in scena all’Olimpico una partita importante in ottica Champions League: Lazio-Atalanta. Una sfida a cui le due squadre arrivano da due prestazione decisamente deludenti. Da una parte i biancocelesti, che non riescono a superare il limite caratteriale che li porta ai pareggi contro Sampdoria, Empoli e, per l’appunto, l’Hellas. Dall’altra l’Atalanta che alterna prestazioni importanti a cadute come quelle in casa contro il Sassuolo. Una partita imprevedibile in cui cercherà di sbloccarsi anche il capitano della Lazio Ciro Immobile, recuperato appieno dopo l’infortunio. A Verona l’attaccante è infatti uscito scontento dal campo nel secondo tempo, sentendosi ancora in grado di andare avanti.

Un suo gol, alla Lazio, manca dalla trasferta sfortunata di Lecce. Se è pur vero che contro il Sassuolo il capitano biancoceleste è dovuto uscire a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche settimana, il suo ritorno contro la Fiorentina e poi le gare in casa della Juventus e al Bentegodi è stato decisamente sottotono, mettendo in mostra un Immobile diverso rispetto a quello a cui la Lazio è abituata. La gara contro l’Atalanta può essere quella giusta in cui potersi sbloccare.

Proprio contro la dea Ciro Immobile segnò il primo gol biancoceleste in campionato: era il 21 agosto 2016 quando nella trasferta vinta per 3-4 alla prima gara del nuovo campionato Ciro Immobile segnò dopo un solo quarto d’ora presentandosi così ai tifosi biancocelesti. A questo primo ne seguiranno, negli anni, altri quattro. Il primo pochi mesi dopo nella gara di ritorno vinta per 2-1: Ciro timbrò su calcio di rigore il gol del raddoppio. I successivi gol arrivarono nel 2019 e nel 2021 con Sarri in panchina: nel primo caso si tratta di una doppietta arrivata nella vittoria interna per 3-3 che diede definitivamente il via alla fantastica stagione della Lazio poi fermata dal covid. Due calci di rigore realizzati sotto la curva nord ed entrambi procurati dallo stesso attaccante. L’ultimo gol, invece, siglato nel match d’andata della passata stagione e nella stessa porta del primo gol in assoluto con i biancocelesti, portò la Lazio sul momentaneo 1-2.

