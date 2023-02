Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: la scelta su Cataldi

Alle 20.45 Lazio e Atalanta scendono in campo all’Olimpico per lo scontro diretto in vista della lotta al quarto posto. Ecco le scelte ufficiali di Sarri e Gasperini:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Lookman, Højlund.

