Lazio-Atalanta: le probabili formazioni

La 22esima giornata di Serie A offre un nuovo big match. Alle ore 20:45 infatti, andrà in scena la sfida tra Lazio e Atalanta, gara che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre, negli anni hanno regalato scontri ricchi di emozioni, tra gol segnati, bel gioco espresso e agonismo sul campo. La rivalità tra Lazio ed Atalanta è diventata più forte in occasione della vittoria in finale dei biancocelesti in Coppa Italia nel 2019, in cui la squadra di Simone Inzaghi riuscì ad avere la meglio su quella di Gasperini per 2-0. Un successo importante, che permise alla Lazio di conquistare un trofeo che nell’ambiente biancoceleste è ben noto. Proprio come tutti i precedenti incontri tra queste due formazioni, quello di oggi si prospetta essere un match intenso. Gli uomini di Gasperini arrivano alla gara dopo una sconfitta per 1-0 rimediata in trasferta contro il Sassuolo, mentre la Lazio è reduce da un pareggio fuori casa per 1-1 contro il Verona. Due risultati che hanno generato qualche delusione nei rispettivi ambienti, sopratutto tra i tifosi, che ora si aspettano una grande reazione dalle proprie squadre e la conquista dei 3 punti. In campionato, solo un punto di distanza divide le due formazioni (Lazio quarta con 39 punti, Atalanta quinta a 38), e un successo permetterebbe all’uno di allungare sull’altro.

Tuttavia, il fattore Olimpico contro l’Atalanta continua ad essere un tabù per la Lazio. La squadra di Sarri infatti, non vince in casa contro la Dea dal 2017, in un Lazio-Atalanta terminato 2-1. In quell’occasione, gli uomini guidati da Inzaghi riuscirono a rimontare l’iniziale vantaggio bergamasco firmato Petagna, grazie alle reti di Milinkovic e Immobile. Dopo quell’incontro, la Lazio non è più riuscita a vincere all’Olimpico contro l’Atalanta. Da allora, 3 pareggi e due successi nerazzurri. Un dato poco positivo per i biancocelesti, diverso dall’andamento della Lazio fuori casa che risulta essere più equilibrato: due pareggi, due sconfitte e due vittorie.

Oggi, c’è la possibilità per i biancocelesti di invertire questo trend negativo e di conquistare il successo casalingo contro l’Atalanta ,che manca da ben 6 anni. La squadra di Sarri, potrà sicuramente contare sulla spinta dei propri tifosi, che all’Olimpico saranno circa 40 mila.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: