Lazio-Atalanta nel vivo della corsa Champions: i numeri in attacco

Oggi alle ore 20.45 andrà in scena la corsa Champions: la Lazio ospita l’Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Se da una parte Sarri confermerà con molta probabilità il tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni; dall’altra Gasperini farà affidamento a Lookman e Højlund, sorretti da Ederson.

Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, la Lazio si è immessa nel quarto posto in classifica ma dovrà cercare di non rallentare ulteriormente il proprio percorso dopo i due pareggi consecutivi e la sconfitta contro il Milan. I biancocelesti affronteranno un’Atalanta in buono stato fisico e mentale ma che viene da un risultato negativo, in cui sono stati espulsi due giocatori di rilievo per la rosa come Maehle e Muriel. A queste assenze si aggiunge anche quella di Pasalic, fuori per una distorsione alla caviglia destra.

Finora la Dea ha ottenuto degli ottimi risultati in fase offensiva. Nel 2023 sono 17 i tiri messi a segno dalla squadra bergamasca:

prima della sfida contro il Sassuolo, Højlund era al 4° gol di fila in 4 partite, Lookman al 4° nelle ultime 2 (due doppiette di fila), Zapata a quota 3 assist nelle ultime 2 gare, Boga a 1 gol e 3 assist da inizio anno. La Lazio, invece, in questo 2023 ha trovato in campionato ben 11 reti e ha dovuto fare i conti con una condizione non ottimale degli attaccanti, primo tra tutti Ciro Immobile.

