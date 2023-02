Lazio-Atalanta, Tare: “Abbiamo approcci sbagliati in alcuni momenti. Importante arrivare tra le prime 4”

Prima del match tra Lazio e Atalanta, in campo all’Olimpico tra poco meno di un’ora, Tare ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Io non direi che è un momento meno brillante, è che abbiamo degli approcci in diversi momenti della partita diciamo tra virgolette sbagliati, che poi decidono la partita. Basta vedere nei diciassette punti persi da situazione di vantaggio, 13 sono contro le squadre che lottano per non retrocedere. Tanto ha a che fare con l’approccio, soprattutto nei secondi tempi. È un percorso, dobbiamo vincere la guerra e non la battaglia, è importante alla fine del campionato arrivare nelle prime quattro, sarebbe fondamentale”.

