PAGELLE – Provedel prova a tenere viva la speranza, Milinkovic e Zaccagni i meno peggio. Ciro così no!

Provedel 5,5 – Venti minuti dove si traveste da Superman. Respinge su Koopmeiners e Hateboer, vola su Lookman per poi arrendersi su Zappacosta. Nella ripresa salva su Hojlund lanciato a rete, pochi minuti dopo sbaglia l’uscita bassa regalando lo 0-2 al danese.

Marusic 5 – A destra fatica a contenere Lookman e Zappacosta, quando viene spostato si limita a tenere la posizione dimenticando che ci stava una partita da recuperare.

Casale 5 – Il migliore di una difesa che questa sera è totalmente in balia dell’Atalanta. Ci prova a duellare con Hojlund che questa sera è indemoniato e a tratti infermabile.

Romagnoli 5 – Nei venti minuti di totale sbandamento della squadra non riesce a guidare la difesa dagli attacchi bergamaschi. Oltre il danno anche la beffa del fastidio muscolare che lo obbliga ad uscire.

Dal 39′ Patric 5,5 – Entra a freddo nel momento in cui l’Atalanta ha abbassato i ritmi. Come tutto il reparto naufraga sotto i colpi della formazione di Gasperini.

Hysaj 5 – Hateboer gli parte costantemente alle spalle dovendo stringere per gli inserimenti di Ederson. Rispetto a Marusic è più propositivo ma senza mai trovare l’affondo vincente.

Dal 58′ Lazzari 5 – L’intesa con Pedro è inesistente per cui non riesce mai ad accelerare, non arriva sul pallone da cui nasce il raddoppio nerazzurro.

Milinkovic 5,5 – Con una magia sposta Scalvini e si invola verso Musso lasciando il tiro a Immobile che spreca. Per un’ora è l’unico che ci prova ma predica nel deserto per poi sparire quando si alza fra le maglie della difesa atalantina.

Cataldi 4,5 – Contro l’Atalanta ha sempre tirato fuori buone prestazioni, stasera invece arriva una delle peggiori della stagione. Non riesce a gestire un pallone per mettere ordine, scivola in continuazione e non fa filtro.

Dal 57′ Vecino 5 – Tanti tocchetti all’indietro, qualche fallo e una sana dose di proteste.

Luis Alberto 4,5 – Primo tempo da fantasma assoluto, nella ripresa ci si accorge della sua presenza perchè scende a prendersi qualche pallone ma non combina niente.

Felipe Anderson 4,5 – Non attacca e difende male. Anche per il brasiliano una delle peggiori partite dell’anno, servivano le sue invenzioni nei momenti di difficoltà.

Dal 58′ Pedro 5 – Ogni pallone che tocca è praticamente un regalo all’Atalanta. Non crea, non collabora con Lazzari.

Immobile 4 – Così non va. Gli si può perdonare il gol divorato nel primo tempo quando calcia alto arrivando in corsa, nella ripresa però ha la seconda occasione che calcia fra le gambe di Musso.

Zaccagni 5,5 – Prova a suonare la carica sul finire del primo tempo costringendo Musso al miracolo con un tiro dal limite. Lo spunto ce l’ha, è il supporto che manca. Prende un giallo generoso che fa scattare la squalifica.

All. Sarri 4 – Perde totalmente il duello con Gasperini. L’Atalanta è una macchina infernale e la Lazio l’agnellino che si sacrifica sull’altare. La squadra non riesce mai a reagire caratterialmente e tatticamente come se fosse un piano inclinato.

