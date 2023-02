PRIMAVERA 2 | La Lazio ospita la Salernitana: obiettivo mantenere il primo posto in solitaria

Oggi alle 14.30 al Mirko Fersini di Formello scenderanno in campo Lazio e Salernitana e i ragazzi di Sanderra proveranno a mantenere il primo posto in solitaria conquistato la scorsa giornata. I biancocelesti si trovano infatti in cima alla classifica con 33 punti, davanti all’Ascoli che si è fermato per ora a 31. Una vittoria è fondamentale per continuare a sperare nella promozione senza passare dai playoff.

LA LAZIO

La Lazio arriva da una serie di 10 risultati utili consecutivi e non intende fermarsi. Quella della settimana scorsa contro il Monopoli è stata una partita durissima in quanto la squadra ha giocato in 10 a causa dell’espulsione di Dutu rimediata al 27’ del primo tempo (e che quindi oggi non sarà del match), ma nonostante ciò sono riusciti a portare a casa la vittoria con un rigore segnato da Balde. Ancora a secco Valerio Crespi, che spera di potersi riprendere dopo i due rigori di fila sbagliati contro Perugia e Ascoli.

LA SALERNITANA

La Salernitana invece si trova al 12esimo posto con 19 punti dopo 17 partite. Viene da 3 risultati utili, l’ultima sconfitta risale a un mese fa con la Viterbese per 4-0. Bisognerà prestare attenzione alla loro ala sinistra Saponara che ha all’attivo già 7 gol pur non essendo una punta centrale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: