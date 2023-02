Cluj, Petrescu: “Con la Lazio dobbiamo essere più aggressivi”

L’ultima gara del Cluj non ha sorriso alla squadra rumena, che ha perso contro il Craiova per 2-0. Al termine della gara il tecnico ha parlato del momento in vista della gara contro la Lazio in Conference. Queste le sue parole ai microfoni di Prima Sport: “Se giochiamo così, sicuramente perderemo contro la Lazio. Dobbiamo essere migliori e più aggressivi a Roma. Non so se farò dei cambiamenti, non voglio parlare a caldo, ma dovrò analizzarli con molta attenzione”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: