Il Tempo | Lazio ko contro l’Atalanta: fischi dell’Olimpico

Come riportato dal l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio cade in un micio dietrofront perdendo lo scontro diretto in csss contro l’Atalanta per 2-0. Biancocelesti annichiliti dall’intensità espressa dagli uomini Gasperini, che fin Zappacosta e Hojlund hanno portato a casa un successo che vale il sorpasso in classifica. Con la sconfitta rimediata ieri infatti, la Lazio scivola in sesta posizione e rimane a 39 punti, la Dea invece si prende il terzo posto e va a 41. Un distacco per niente ampio, che permette alla squadra di Sarri di sperare ancora in un approdo in Champions League.

