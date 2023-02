Serie A, doppia rimonta in casa dell’Udinese per il Sassuolo

La Lazio Women era chiamata a non fallire una gara delicata in casa contro il Tavagnacco vincendo per 3-0. Fuhlendorff, Colombo e Moraca, con tre reti arrivate vicine all’intervallo, due prima e una poco dopo, hanno portato in assoluta discesa la partita. Carini può sorridere, ma la testa e già al prossimo impegno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: