Serie A, Juventus e Napoli trovano i tre punti

La giornata di Serie A è proseguita con le gare tra Juventus e Fiorentina e quella tra Napoli e Cremonese. Quella dell’Allianz Stadium è terminata 1-0 in favore della Juventus, che ha sbloccato il match al primo tempo grazie alla rete di Rabiot. Annullati sia il raddoppio di Vlahovic nel secondo tempo, che la rete di Castrovilli in pieno recupero, che aveva regalato il pareggio ai viola, rete annullata per fuorigioco. A Napoli tutto facile per la capolista, che ha battuto per 3-0 la Cremonese, vendicando l’eliminazione subita in Coppa Italia. Sblocca la gara Kvaratskhelia nel primo tempo, chiudono il match nel secondo tempo Osimhen ed Elmas.

