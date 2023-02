Ex Lazio, due difensori a segno con le rispettive squadre: ecco di chi si tratta

La giornata di Serie A si chiude con Sampdoria-Inter che termina con il risultato di 0-0. Un pareggio a reti bianche per le due squadre, che penalizza maggiormente la squadra di Simone Inzaghi nella sua corsa Champions. I nerazzurri con il punto ottenuto al Ferraris, rimangono in seconda posizione con 44 punti, mentre i blucerchiati salgono a quota 11 in penultima posizione.

Termina la penultima sfida di questa 22esima giornata di Serie A tra Verona e Salernitana. Ad avere la meglio è stato il club gialloblù che grazie alla rete di Ngonge conquista il successo contro i granata per 1-0. Con la vittoria odierna, il Verona sale a quota 17 in terzultima posizione, mentre la Salernitana rimane in 16esima posizione con 21 punti.

