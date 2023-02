Serie B, penalizzazione di un punto in classifica per il Genoa: ecco il motivo

Fine settimana positivo per il settore giovanile biancoceleste. Come riporta il sito ufficiale della Lazio, lo score parla di quattro successi e due pareggi. I due segni “x” sono arrivati per l’Under 15 ed Under 16, entrambi contro il Frosinone. Le quattro vittorie invece sono: 3-0 contro il Sassuolo per l’Under 18, 5-1 dell’Under 17 contro la Salernitana, l’Under 14 Pro si è imposta per 0-9 sul campo della Vis Pesaro, mentre l’Under 14 Regionali Elite ha conquistato i tre punti vincendo per 2-0 contro lo Spes Montesacro. Di seguito tutti i tabellini delle gare disputate:

Under 18 Nazionali | LAZIO-SASSUOLO 3-0

Marcatori: 9’pt Troise (L), 22′ pt Della Salandra (L), 22’st aut. Di Bitonto (S)

LAZIO: Renzetti, Di Nunzio, Oliva, Sardo, Zazza, Dutu, Di Porto (20’st Bigotti), Giubrone (42’st Bizzarri), Brasili, Della Salandra, Troise (27’st Reddavide).

A disp.: Polidori, Cannavaro, Petrucci, Menegon, Tomei.

All.: D’Urso.

SASSUOLO: Zouaghi, Parlato, Piantedosi (25’st Railian), Pigati (37’st Rigo), Di Bitonto, Corradini, Petrosino (70’st Okojie), Ravaioli (37’st Deri), Lombardo (25’st Sandro Denis), Moriano (37’st Toni), Caragea (25’st Fontana).

A disp.: Scacchetti, Casini.

All.: Pedone.

Under 17 Nazionali | LAZIO-SALERNITANA 5-1

Marcatori: 28′ pt rig., 44’pt Serra (L), 41′ pt Marinaj (L), 14’st rig. Zelillo (S), 21′ st Sessa (L), 34’st Gningue (L)

LAZIO: Ciardi, Barone (8’st Sessa), Ferrari, Silvestri (8’st Paolocci), Bordoni (35’st Stano), Ercoli, Cuzzarella (20’st Sow), Marinaj (35’st Lekhiv), Serra (35’st Bongiorno), Gelli, Gningue.

A disp.: Ierardi, Volpe, Raffo.

All.: Terlizzi.

SALERNITANA: Ricci (35’st Pappalardo), Mundula, Barretta (44’st Curci), Argento, Angellotti, Vaccaro, Maruzzi (1’st Apetino), Iorio (1’st Trombetta), Madonna (35’st Fisio), Zelillo (35’st Flaminio), Casile (44’st Del Piano) .

A disp.: Sepe, Verde.

All.: De Santis.

Under 16 Nazionali | LAZIO-FROSINONE 1-1

Marcatori: 3′ st Scuto (L), 27’st Baptista (F)

LAZIO: Masi, Formisano, Trifelli, Nebuloso, Scuto, Di Bartolomeo, Mocci, De Martino, Carbone, Fazio (18’st Chiucchiuini), Polito (30’st Iencenelli).

A disp.: Mazzù, Bencivenga, Venditti, Cangemi, Pernaselci, Petrone, Plutnik.

All.: Alboni.

FROSINONE: Di Gioia, De Filippis (28’st Dolci ami), Cazora, Belloni, Caliandro, Curzi, Tocci (5’st Buonpane), Diodati, Baptista, Fiorito (21’st Riccone), Ruggiero.

A disp.: Marini, Tiberio, Molignano, Marsili, Bottoni, Belli.

All.: Mancone.

Under 15 Nazionali | LAZIO-FROSINONE 3-3

Marcatori: 4’pt, 9’pt Petraggia (F), 7’pt Di Claudio (L), 28’pt Reita (L), 41’pt Polinari (L); 40′ st Carpentieri (F)

LAZIO: Russi, Noto, Calvani, Lo Monaco, Papandrea, Ciucci, Saitta, Reita, Polinari, Di Claudio (19’st De Fraia), Zangari.

A disp.: Giacomino, Di Marzio, Perroni, Segni, Russo, Romanelli, Tempre, De Angelis.

All.: Gonini.

FROSINONE: Giora, Summa, Lama, Mancini, Marini, Reali, Petraglia (15’st Muccitelli), Callara (33’st Stangoni), Carpentieri, Giampaolo (27’st Giacomel), Befani.

A disp.: C’era, Pantano, Colafrancesco, Ponte.

All.: Mizzoni.

Under 14 PRO Nazionali | VIS PESARO-LAZIO 0-9

Marcatori: 1′ pt Pala cica, 4’pt, 25′ pt Cappuccini, 22′ pt Iovane, 34′ pt rig., 35′ pt Clarizia, 16′ st, 24′ st Bernardini, 28’st D’Agostino.

VIS PESARO: Tató (1’st Mattioli), Deangelis (8’st Bracci), Carnaroli, Mancini (1’st Ficcadenti)l, Gorgolini, Bonazzoli (19’st Candiotti), Tosi C. (1’st Marzi Haile), Bruno, Giuliani (25’st Bonetti), Gradeci, Borselli (19’st Renzi).

A disp.: Birsigotti, Cerbini.

All.: Radi.

LAZIO: D’Isanto (26’st Cau), Iovane (18’st De Angelis), Ferrante, Palancica (10’st Bernardini), Parla, Berni Canani (26’st Borzi), Florio (18’st La Grutta), Cappuccini (18’st D’Agostino), Clarizia (13’st Gigante), Martellucci, Morucci.

A disp.: Miloiu, Materazzi.

All.: Assumma.

Under 14 Regionali Elite | LAZIO-SPES MONTESACRO 2-0

Marcatori: 15′ st, 36′ st Materazzi (L)

LAZIO: D’Isanto, De Angelis, Cannatelli, D’Agostino (18’st Palancica), Miloiu, Borzi, Bernardini, La Grutta (32’st Makinwa), Gigante, Diori (8’st Da Paré), Materazzi (37’st Fusco).

A disp.: Cau, Di Raimo, Berni Canani, Marinelli, Florio.

All.: Colombo.

SPES MONTESACRO: Serventi, Giuliani (26’st Ceresa), Latini, Amici, Canale, Petrucci (32’st Delicato), Nelli (20’st Piccolo), Bianchini (37’st Cavallari), Urbanetti (32’st Paolocci), Palmides, Diallo (15’st D’aiello).

A disp.: Masotti, Giugni, Feliciotti.

All.: Galassi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: