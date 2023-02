Compleanno Casale, gli auguri della Lazio – FOTO

Intervenuto in un’intervista rilasciata a Wilson Italia, l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato del suo amore per il Padel, sport molto in voga tra gli ex calciatori e non solo.

Queste le sue parole:

La prima volta che ti sei innamorato di questo sport?

“5/6 anni fa a Roma, i una pausa del campionato sono andato a provarlo con alcuni miei amici. Ho visto che veniva più facile prendere la palla, è stato un qualcosa che mi ha preso subito e per questo avevo deciso che una volta smesso di giocare mi sarei dato con più frequenza al Padel.”

La cosa più bella di questo sport?

“Il fatto che sei sempre in movimento sei sempre nel gioco. Se un palla non passa puoi sempre recuperare e questa è una cosa che mi mette adrenalina, competizione e voglia di arrivarci.”

Il tuo compagno preferito?

“Il mio migliore amico, ho iniziato a giocare con lui una volta smesso di giocare che sono salito qui al nord. prima giocavamo a calcio ora a Padel.”

Il tuo colpo migliore?

“Correre e recuperare la palla. Ora sto cercando di migliorare, direi l’uscita da parete.”

Di seguito il video dell’intervista:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: