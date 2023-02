FORMELLO – Discorso di Sarri ai suoi verso il match con il Cluj

Giovedì inizierà alle 21.00 il percorso della Lazio in Conference League contro il Cluj di Scuffet e compagni. Oltre all’ormai nota assenza di Radu, è Romagnoli l’unico a non aver preso parte alla seduta odierna: dopo aver lasciato il campo nel primo tempo contro l’Alalanta, gli esami di ieri hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra, con il difensore ex Milan che potrebbe saltare le prossime tre gare, mettendo nel mirino la trasferta di Napoli contro la capolista.

Dopo l’iniziale riscaldamento, la squadra ha lavorato a Formello dal punto di vista tattico, in una seduta conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Da sottolineare il discorso di Maurizio Sarri alla squadra: tra il lavoro tattico e la partita finale il mister toscano ha parlato ai suoi, disposti in cerchio attorno a lui.

Verso l’esordio in Conference, potrebbe esserci spazio per diversi calciatori rimasti fuori dalle rotazioni fin qui. In porta da capire se Maximiano potrà prendere il posto di Provedel come avvenuto in Coppa Italia, mentre in difesa l’assenza di Romagnoli consentirà probabilmente a Patric di tornare dal primo minuto.

In mediana potrebbe essere l’occasione di Marcos Antonio, partito fin qui titolare solo con Hellas, Fiorentina e Monza, mentre in mezzo al campo potrebbe esserci spazio per uno tra Basic e Vecino al fianco di Milinkovic. In avanti da capire se Sarri sceglierà ancora Immobile dal primo minuto, mentre Zaccagni va verso la titolarità, considerata la sua squalifica nel prossimo match di campionato contro la Salernitana. Chissá che possa essere un’opportunità anche per Cancellieri e Romero, in una competizione che potrebbe riservare loro spazio importante per entrare maggiormente nelle rotazioni.

