Il Messaggero | Lazio, contro il Cluj test per le riserve

Come riportato da Il Messaggero, Sarri non snobba la Conference ma il campionato resta la priorità. Oltretutto Lotito tiene parecchio alla competizione, perché se il percorso dovesse chiudersi con la Coppa in bacheca, la Uefa verserebbe più di 21 milioni, senza contare gli incassi del botteghino.

Domani sera alle 21 per la sfida contro il Cluj saranno in pochi all’Olimpico: 6 mila presenti, col rischio di non arrivare a 10mila spettatori, perché c’è pure un nodo legato al caro-biglietti (60 euro in Monte Mario) imposto dalla Lazio.

Dopo un giorno di riposo, oggi inizieranno le prove tattiche a Formello. Un ampio turnover è certo, ma non perché si sottovaluti il torneo. I titolari sono stati spremuti sin all’osso in questo nuovo anno, non hanno mai tirato il fiato. Guarda caso, Milinkovic è in forte dubbio, quasi sicuramente verrà risparmiato per un alluce gonfio, e Romagnoli ha rimediato una lesione di primo grado: conferme dagli esami di ieri, stiramento al flessore sinistro, almeno 3 gare ai box (anche la Samp a rischio) con circa due settimane di stop. La panchina (corta) adesso deve dare un segnale d’orgoglio. In tanti fiutano la loro chance dall’inizio: senz’altro Patric, Maximiano per il riscatto, Pellegrini (inserito in lista al posto diRadu) per l’esordio, Basic e Marcos Antonio in mezzo al campo. Più residua è la speranza davanti per il baby Cancellieri, Luka Romero è squalificato dopo il rosso col Feyenoord.

