La Repubblica | Romagnoli out due settimane. Tocca a Patric

Come riportato da La Repubblica, Alessio Romagnoli salterà almeno tre gare a causa di una lesione di primo grado al bicipite della coscia sinistra: questo l’esito dei controlli effettuati ieri in Paideia. Il giocatore biancoceleste proverà a recuperare per esserci nel posticipo di lunedì 27 contro la Sampdoria, altrimenti il rientro slitterà alla sfida con il Napoli di venerdì 3 marzo. In Conference, giovedì, Sarri si affiderà alla coppia centrale Casale–Patric, la stessa vista con l’Atalanta dopo l’infortunio di Romagnoli. In ballo c’è anche Mario Gila, che però non gioca dal 13 novembre.

Contro il Cluj praticamente certa l’assenza di Milinkovic, in infermeria per una contusione al piede. Per la partita di Salerno, intanto, il Prefetto della provincia campana – come già lo scorso anno – ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti del Lazio.

