Lazio-Cluj, Giordano: “Snobbare la Conference sarebbe un suicidio, neanche il Real Madrid lo farebbe”

Giovedì sera ci sarà l’esordio della Lazio in Conference League contro il Cluj, nei playoff che varranno l’accesso vero e proprio alla competizione. A due giorni dal fischio d’inizio ha parlato a Radiosei Bruno Giordano, dicendo la sua su questa nuova competizione europea:

“La Lazio deve uscire da questo momento difficile con lavoro, impegno e serietà. Snobbare la Conference League sarebbe un suicidio, i professionisti sono chiamati a fare bene sempre, ancor di più quando ci sono obiettivi da centrare. Sarà anche la coppa che non vale nulla, ma proprio per questo sarebbe un autogol fare male. Se stacchi la spina tralasciando una competizione, poi non è così semplice riattaccarla. Neanche il Real Madrid la snobberebbe, scenderebbe in campo per vincerla. Credo che anche Sarri farà scelte serie, così come penso sia giusto che il club trasmetta a tutti quanto è giusto tenerci.”

